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Скільки днів коронавірус
«живе» у вашому гаманці -...

Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:38

Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці -...

Пропонуємо до обговорення:
Один з найпоширеніших питань про коронавірус: чи може цей вірус може знаходитися на поверхні грошей.

Дивися повний текст Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці - відповідь лікаря.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 10:38

В нашем кошельке коронавирус будет жить еще очень долго.
Возможно, до последнего украинца.
p_a_l
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