Один з найпоширеніших питань про коронавірус: чи може цей вірус може знаходитися на поверхні грошей.
Дивися повний текст Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці - відповідь лікаря.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:38
Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці -...
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Дивися повний текст Скільки днів коронавірус «живе» у вашому гаманці - відповідь лікаря.
Додано: Нед 15 лис, 2020 10:38
В нашем кошельке коронавирус будет жить еще очень долго.
Возможно, до последнего украинца.
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