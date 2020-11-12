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Пенсійний стаж подорожчає:
скільки коштує купити роки,...

Пенсійний стаж подорожчає: скільки коштує купити роки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:43

Пенсійний стаж подорожчає: скільки коштує купити роки,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

Дивися повний текст Пенсійний стаж подорожчає: скільки коштує купити роки, яких бракує.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:44

Даже у обезьяны невозможно отобрать вязку бананов пообещав через 10 лет начать ей выдавать по одному из этой вязки ))
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:38

Государству которое каждый год обманывает своих граждан отдавать деньги что бы получить пенсию, ПОТОМ?
Казалось бы где подвох?
Может быть стоит купить немного серебра, или золота? И это намного более выгодное вложение! Чем в украинскую пенсию))
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:49

"Второй вариант – для более молодых соискателей. Если работа у вас неофициальная, в ПФУ примут ваши добровольные отчисления — 22 % от минимальной заработной платы. На текущий момент это 1 тыс. 100 грн ежемесячных отчислений."

Вы сейчас серьезно? А потом придолбаются- да ты ИП-шник черный, не платишь налоги. Ату его - обложить штрафами. Законы нужно писать для этого, обосновывать все. Без бумажки ты никто.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:51

Re: Пенсійний стаж подорожчає: скільки коштує купити роки,..

  straponesa написав:Может быть стоит купить немного серебра, или золота? И это намного более выгодное вложение! Чем в украинскую пенсию))
-> з липня 2021 року — вже 34 тис. Считаем ..посмотрел на момент написания курс на сайте 1 800.8 грн покупка. 34/1,8= 22,5 грамма. За 10 лет 220 грн + 10% если держать на металлическом депозите под 1% годовых. 240 грамм. Не так и много но + к социалке и если не планировать жить до 100+)). Хотя накопления во избежании инфляции можно делать в золоте а при выходе на пенсию часть золото перевести в гривны и положить на депо. Жить с %. Если не учитывать инфляцию то 10 лет по 34 тс это 340 тыс которые потом конвертируем из золота в гривны и кладем в ОВГЗ/депо например 10% . 34 минус налоги 30 тыс в год или /12 = 2500 грн в месяц. Ну и плюс социалка 1700 грн. 4200.Дохожа. Не много но тем не менее. И в отличие от покупки стада ваши деньги основная сумма всегда с вами для форс мажора. Один два года может и стоит покупать но не больше . И то если пенсия светит не минимальная.
Джон
 
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