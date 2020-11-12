Пенсійний стаж подорожчає: скільки коштує купити роки,...

Додано: Нед 15 лис, 2020 12:51

straponesa написав: Может быть стоит купить немного серебра, или золота? И это намного более выгодное вложение! Чем в украинскую пенсию)) Может быть стоит купить немного серебра, или золота? И это намного более выгодное вложение! Чем в украинскую пенсию))

-> з липня 2021 року —. Считаем ..посмотрел на момент написания курс на сайте 1 800.8 грн покупка. 34/1,8= 22,5 грамма. За 10 лет 220 грн + 10% если держать на металлическом депозите под 1% годовых. 240 грамм. Не так и много но + к социалке и если не планировать жить до 100+)). Хотя накопления во избежании инфляции можно делать в золоте а при выходе на пенсию часть золото перевести в гривны и положить на депо. Жить с %. Если не учитывать инфляцию то 10 лет по 34 тс это 340 тыс которые потом конвертируем из золота в гривны и кладем в ОВГЗ/депо например 10% . 34 минус налоги 30 тыс в год или /12 = 2500 грн в месяц. Ну и плюс социалка 1700 грн. 4200.Дохожа. Не много но тем не менее. И в отличие от покупки стада ваши деньги основная сумма всегда с вами для форс мажора. Один два года может и стоит покупать но не больше . И то если пенсия светит не минимальная.