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Какой банк выбрать для
открытия валютного счета?

Какой банк выбрать для открытия валютного счета?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:51

Какой банк выбрать для открытия валютного счета?

Челове из Европы даёт деньги в евро большую сумму ,нужно открыть счёт.Подскажите где лучше это сделать ,в каком банке и что за этим следует (налоги, процент за перевод средств со счета на счёт) ?
Man1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44

да практически в любом банке. В той-же Идее например.

Вы депозит под 0.0001% открывать будете?
Амвросий
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