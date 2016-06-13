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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 15 лис, 2020 11:51
Какой банк выбрать для открытия валютного счета?
Челове из Европы даёт деньги в евро большую сумму ,нужно открыть счёт.Подскажите где лучше это сделать ,в каком банке и что за этим следует (налоги, процент за перевод средств со счета на счёт) ?
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:44
да практически в любом банке. В той-же Идее например.
Вы депозит под 0.0001% открывать будете?
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