При складанні топ-10 враховувалися реальні, отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання.
Дивися повний текст Експерти склали список найбільш економних електромобілів.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:03
Експерти склали список найбільш економних електромобілів
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Дивися повний текст Експерти склали список найбільш економних електромобілів.
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:04
мдя... рейтинг. самый экономный это тессла модел S так как для нее СЕТЬ БЕСПЛАТНЫХ СКОРОСТНЫХ ЗАРЯДОК ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ то есть купив правельную теслу мможно обехать всю европу бесплатно м каждый день ездить бесплатно
, стоит отметить, что для владельцев выпущенных до 15.01.2017 Tesla ничего не изменится - зарядка их электромобилей на Суперчарджерах так и останется бесплатной пожизненно.
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