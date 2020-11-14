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Мільйони українців можуть
залишитися без газу: кого...

Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42

Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 9 млн чоловік найближчим часом можуть залишитися без газу.

Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42

А у кого нет счетчика на отопление?
А, господа хитрожопые товарищи?
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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