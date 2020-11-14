В Україні близько 9 млн чоловік найближчим часом можуть залишитися без газу.
Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42
Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...
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Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
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