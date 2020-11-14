В Україні близько 9 млн чоловік найближчим часом можуть залишитися без газу.
Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42
Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:37
“Я не думаю, що такій кількості українців відключать газ”, – розповідає експерт. При цьому вона зазначає: у цій ситуації звинувачувати облгази не варто, мовляв, зараз немає можливості за свій рахунок встановити лічильники.
- Бедненькие, аж слеза навернулась
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:09
Re: Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...
Недогосударственные члены в лице кабмина за 2 года так и не приняли процедуру компенсации квартирного счетчика установленного за свой счет, закон остался дышлом. Но бедные облгазы установившие домовые, простимулировали установить квартирные даже без оной, жаря по 30-60 кубов в месяц на человека по домовому.
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