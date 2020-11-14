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Мільйони українців можуть
залишитися без газу: кого...

Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42

Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 9 млн чоловік найближчим часом можуть залишитися без газу.

Дивися повний текст Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого відключать взимку і що робити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:42

А у кого нет счетчика на отопление?
А, господа хитрожопые товарищи?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:37

“Я не думаю, що такій кількості українців відключать газ”, – розповідає експерт. При цьому вона зазначає: у цій ситуації звинувачувати облгази не варто, мовляв, зараз немає можливості за свій рахунок встановити лічильники.

- Бедненькие, аж слеза навернулась
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:09

Re: Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...

Недогосударственные члены в лице кабмина за 2 года так и не приняли процедуру компенсации квартирного счетчика установленного за свой счет, закон остался дышлом. Но бедные облгазы установившие домовые, простимулировали установить квартирные даже без оной, жаря по 30-60 кубов в месяц на человека по домовому.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:24

Re: Мільйони українців можуть залишитися без газу: кого...

В многоквартирных высотных домах со старой разводкой это из области фантастики.
Можно отключить только целый стояк.
Но если там есть хоть одна квартира с квартирным счетчиком, то не имеют права.
Будут заходить в каждую квартиру и пломбировать?
Ну-ну. :)
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:49

  Angelo77 написав:В многоквартирных высотных домах со старой разводкой это из области фантастики.
Можно отключить только целый стояк.
Но если там есть хоть одна квартира с квартирным счетчиком, то не имеют права.
Будут заходить в каждую квартиру и пломбировать?
Ну-ну. :)

Нет, конечно. Что за бред? -- отключается весь стояк/дом со словами "ой, у нас тут утечка где-то в квартире. Чтобы газ назад включить назад нужен досуп во все квартиры".
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