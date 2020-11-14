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Експерти дізналися, на скільки
подешевшали б/у авто з...

Експерти дізналися, на скільки подешевшали б/у авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:27

Експерти дізналися, на скільки подешевшали б/у авто з...

Пропонуємо до обговорення:
Через коронавірус в США знизився попит на б/у авто, що позначилося на їх ціні. Багатьом українцям цікаво дізнатися конкретні ціни. Експерти авто24, проаналізувавши один з популярних американських аукціонів, розповіли, на скільки подешевшали авто з США під час карантину.

Дивися повний текст Експерти дізналися, на скільки подешевшали б/у авто з США під час карантину.
R2
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