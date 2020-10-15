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Як повернути вилучене посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як повернути водійське посвідчення після того, як вас його позбавили.
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32
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