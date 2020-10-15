У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як повернути водійське посвідчення після того, як вас його позбавили.
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32
Як повернути вилучене посвідчення водія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:03
Більше ніж половина посвідчень нема в Дії ( і ніколи не буде, доки ці паперові посвідчення на замінять на цифрові)
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|