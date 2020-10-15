Як повернути вилучене посвідчення водія

Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18

Оформляли протокол и пояснения. Изымали права. Штрафовали. Судили.

Права вернули месяца через 2.

Для возврата требовалась мокрая копия постановления суда и вернуть временное.

Медсправку не оформлял, ничего не пересдавал.

Взяток не давал. Дией не пользуюсь. Осаго тоже.

Киев, Народного ополчения 9.



Самое гемморное - получить постанову суда. Они жутко заняты, отпуска, карантин и тд. Оформляют с приличной задержкой.

Помню когда-то принимали закон, что одна госконтора не должна вымогать у граждан справки на инфу, которая хранится в другой госконторе. Классический пример не соблюдения этого правила. Спрашивал в отделе расследований - вы судебный реестр видите? Ответ был, что мол его любые люди в погонах видят. Так зачем вам мокрая бумаженция из суда? Так заведено. Кем? Ну до нас еще. А нафига? Ну, для архива наверное.

А как же диджитализация? ЗЕ реформы, турборежим и тп? На нас не влияет)