У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як повернути водійське посвідчення після того, як вас його позбавили.
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32
Як повернути вилучене посвідчення водія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:03
Більше ніж половина посвідчень нема в Дії ( і ніколи не буде, доки ці паперові посвідчення на замінять на цифрові)
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18
Оформляли протокол и пояснения. Изымали права. Штрафовали. Судили.
Права вернули месяца через 2.
Для возврата требовалась мокрая копия постановления суда и вернуть временное.
Медсправку не оформлял, ничего не пересдавал.
Взяток не давал. Дией не пользуюсь. Осаго тоже.
Киев, Народного ополчения 9.
Самое гемморное - получить постанову суда. Они жутко заняты, отпуска, карантин и тд. Оформляют с приличной задержкой.
Помню когда-то принимали закон, что одна госконтора не должна вымогать у граждан справки на инфу, которая хранится в другой госконторе. Классический пример не соблюдения этого правила. Спрашивал в отделе расследований - вы судебный реестр видите? Ответ был, что мол его любые люди в погонах видят. Так зачем вам мокрая бумаженция из суда? Так заведено. Кем? Ну до нас еще. А нафига? Ну, для архива наверное.
А как же диджитализация? ЗЕ реформы, турборежим и тп? На нас не влияет)
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