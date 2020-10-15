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Як повернути вилучене
посвідчення водія

Як повернути вилучене посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32

Як повернути вилучене посвідчення водія

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як повернути водійське посвідчення після того, як вас його позбавили.

Дивися повний текст Як повернути вилучене посвідчення водія.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:32

Зачем если есть Дія ?
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:03

Більше ніж половина посвідчень нема в Дії ( і ніколи не буде, доки ці паперові посвідчення на замінять на цифрові)
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18

Оформляли протокол и пояснения. Изымали права. Штрафовали. Судили.
Права вернули месяца через 2.
Для возврата требовалась мокрая копия постановления суда и вернуть временное.
Медсправку не оформлял, ничего не пересдавал.
Взяток не давал. Дией не пользуюсь. Осаго тоже.
Киев, Народного ополчения 9.

Самое гемморное - получить постанову суда. Они жутко заняты, отпуска, карантин и тд. Оформляют с приличной задержкой.
Помню когда-то принимали закон, что одна госконтора не должна вымогать у граждан справки на инфу, которая хранится в другой госконторе. Классический пример не соблюдения этого правила. Спрашивал в отделе расследований - вы судебный реестр видите? Ответ был, что мол его любые люди в погонах видят. Так зачем вам мокрая бумаженция из суда? Так заведено. Кем? Ну до нас еще. А нафига? Ну, для архива наверное.
А как же диджитализация? ЗЕ реформы, турборежим и тп? На нас не влияет)
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