Про це свідчать дані опитування.
Дивися повний текст НБУ оприлюднив реальні ставки по іпотеці.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:58
НБУ оприлюднив реальні ставки по іпотеці
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Дивися повний текст НБУ оприлюднив реальні ставки по іпотеці.
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