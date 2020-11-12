Загальна кількість трансакцій за картками за дев’ять місяців, порівнюючи з аналогічним періодом 2019 року, зросла на 11%.
Дивися повний текст Українці стали більше розраховуватись в інтернеті та безконтактно (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:21
Українці стали більше розраховуватись в інтернеті та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали більше розраховуватись в інтернеті та безконтактно (інфографіка).
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:21
Как обычно использую интернет банкинг, что на виолити, что на розетке расплатится можно, а так карточкой рассчитываюсь, проще следить за тратами
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:53
Re: Українці стали більше розраховуватись в інтернеті та...
Лише в інтернеті раджу платити не з основної, а з інтернет картки, на яку закидувати гроші для конкретної операції, бо деякі сервіси можуть самостійно потім знімати гроші з картки. На днях мегого хотів так зняти гроші, але операція не пройшла через брак коштів.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:37
Щоб ще більше підштовхнути людей до безналу, треба половину кас в АТБ зробити лише з терміналами :)
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