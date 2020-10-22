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Як оподатковуются іноземні
доходи, стаж роботи в інших...

Як оподатковуются іноземні доходи, стаж роботи в інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:15

Як оподатковуются іноземні доходи, стаж роботи в інших...

Пропонуємо до обговорення:
Діюче податкове законодавство передбачає сплату податків з усіх видів доходів

Дивися повний текст Як оподатковуются іноземні доходи, стаж роботи в інших країнах - пояснення ДПС.
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