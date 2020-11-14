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В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати
.
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