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В Україні переписали Правила
дорожнього руху: що...

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.

Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
R2
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