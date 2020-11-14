RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні переписали Правила
дорожнього руху: що...

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.

Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91211
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:50

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

запроваджується обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.


а детали?
2) у підпункті “в” пункту 2.3 слова “Дозволяється не пристібатися
особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах,
крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких
заважають користування ременями безпеки, водіям і пасажирам
оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі” замінити
словами “Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і
пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють
користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та
спеціальних транспортних засобів”;
...
4) у пункті 4.4 слова “повинні виділити себе, а за можливості мати
на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи” замінити словами
“повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку,
жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи”;
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2078
З нами з: 06.08.19
Подякував: 529 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:59

ДБЛБЛТ!!! А что там с пунктом правил что недостаточная видимость это забота водмтеля ТС и дорожных служб? Теперь на это можно забить, а требования отменить? Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет. Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
sialeks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 02.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:00

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

  sialeks написав:Теперь на это можно забить, а требования отменить?
Грибы несвежие или чего тебя так подорвало то что пешеходов обязали носить фликеры?
  sialeks написав:Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!

Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
  sialeks написав:С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!

Открою тебе секрет - такие законы существуют тыщу лет и в Украине конечно же есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2078
З нами з: 06.08.19
Подякував: 529 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні найближчим часом почне падати гривня - ICU
R2 » Суб 14 лис, 2020 13:25
7 563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 21:33
nsdapzp
Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома:...
R2 » Суб 14 лис, 2020 13:51
5 562
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 20:06
PasserBy
В Україні інвестор отримав моральну компенсацію за...
R2 » Суб 14 лис, 2020 22:53
1 246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:53
kdevil

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26357)
15.11.2020 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.