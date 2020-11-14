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В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати
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R2
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
Ой, б***! Нарешті! А я завжди їзджу автобусною смугою на шосейнику. А де ж ще - по другій смузі? А з пішоходами вночі теж +++. У чорному як випреться на пішохідний перехід з нашим освітленням - тільки монтировкою по баняку бити! Хіба з дальнім світлом можна побачити.
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waldi_ua
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:50
запроваджується обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.
а детали?
2) у підпункті “в” пункту 2.3 слова “Дозволяється не пристібатися
особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах,
крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких
заважають користування ременями безпеки, водіям і пасажирам
оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі” замінити
словами “Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і
пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють
користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та
спеціальних транспортних засобів”;
...
4) у пункті 4.4 слова “повинні виділити себе, а за можливості мати
на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи” замінити словами
“повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку,
жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи”;
Mind the gap.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:59
ДБЛБЛТ!!! А что там с пунктом правил что недостаточная видимость это забота водмтеля ТС и дорожных служб? Теперь на это можно забить, а требования отменить? Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет. Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
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sialeks
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Додано: Нед 15 лис, 2020 23:00
sialeks написав:
Теперь на это можно забить, а требования отменить?
Грибы несвежие или чего тебя так подорвало то что пешеходов обязали носить фликеры?
sialeks написав:
Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
sialeks написав:
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
Открою тебе секрет - такие законы существуют тыщу лет и в Украине конечно же есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 16 лис, 2020 06:16
vitaliy_berdinskikh написав:
Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
Это вина зеленого тарифа и тех кто на нем кормится. Из-за которого цены на электричество завышены и освещение стоит дорого.
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Амвросий
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