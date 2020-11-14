Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
Ой, б***! Нарешті! А я завжди їзджу автобусною смугою на шосейнику. А де ж ще - по другій смузі? А з пішоходами вночі теж +++. У чорному як випреться на пішохідний перехід з нашим освітленням - тільки монтировкою по баняку бити! Хіба з дальнім світлом можна побачити.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:50
Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
а детали?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:59
ДБЛБЛТ!!! А что там с пунктом правил что недостаточная видимость это забота водмтеля ТС и дорожных служб? Теперь на это можно забить, а требования отменить? Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет. Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:00
Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
Грибы несвежие или чего тебя так подорвало то что пешеходов обязали носить фликеры?
Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
Открою тебе секрет - такие законы существуют тыщу лет и в Украине конечно же есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:58
"вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения." - как выполнение этого требования будет контролироваться? Или как обычно, приняли вроде как правильный закон, но потом на него забили и все осталось по прежнему? А милиция как сидела в кустах, так и сидят.
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