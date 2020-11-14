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В Україні переписали Правила
дорожнього руху: що...

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.

Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03

Ой, б***! Нарешті! А я завжди їзджу автобусною смугою на шосейнику. А де ж ще - по другій смузі? А з пішоходами вночі теж +++. У чорному як випреться на пішохідний перехід з нашим освітленням - тільки монтировкою по баняку бити! Хіба з дальнім світлом можна побачити.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:50

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

запроваджується обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.


а детали?
2) у підпункті “в” пункту 2.3 слова “Дозволяється не пристібатися
особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах,
крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких
заважають користування ременями безпеки, водіям і пасажирам
оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі” замінити
словами “Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і
пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють
користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та
спеціальних транспортних засобів”;
...
4) у пункті 4.4 слова “повинні виділити себе, а за можливості мати
на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи” замінити словами
“повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку,
жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи”;
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 22:59

ДБЛБЛТ!!! А что там с пунктом правил что недостаточная видимость это забота водмтеля ТС и дорожных служб? Теперь на это можно забить, а требования отменить? Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет. Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
sialeks
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:00

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

  sialeks написав:Теперь на это можно забить, а требования отменить?
Грибы несвежие или чего тебя так подорвало то что пешеходов обязали носить фликеры?
  sialeks написав:Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!

Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
  sialeks написав:С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!

Открою тебе секрет - такие законы существуют тыщу лет и в Украине конечно же есть.
Mind the gap.
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:58

"вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения." - как выполнение этого требования будет контролироваться? Или как обычно, приняли вроде как правильный закон, но потом на него забили и все осталось по прежнему? А милиция как сидела в кустах, так и сидят.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:06

Все для народа то скутеристов запустили на дороги водители жаловались на них то теперь велосипедистов незнающих правил уличного движения каждый раз когда какая-то кровосися приходит к власти и думает что оно самое умное
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:11

Лучше бы поставили камеры напротив полос для общественного транспорта от жлобов. Запретили бы фурам фигачить далее чем по второй полосе (а то асфальт убили во второй, теперь в третью прутся).
Ввели ограничение скорости 80, т.к. тошнить 50+10 по трассам в городе - это тупизм ради поборов денег в пустую казну.
Лучше бы построили отстойники и парковки на въезде в город, что бы пригород пересаживался на общественный транспорт (хотя это после пандемии будет актуально), что бы разгрузить город, снизить пробки. Строить парковки и возвращать деревья на улицы, а не пилить их и не закатывать город в бетон. Это к Кличка Мэру больше укор, чем к МВД, т.к. бизнес интересы не чистых на руку кланов преследуются до сих пор!
Из столицы сделали музей идиотизму.
Благодаря коррупции, лицемерию и жлобству.
Krovosisi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:39

sialeks
вообще-то есть такой закон, который обязывает не брать взятки и не воровать. называется криминальный кодекс))
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33

Krovosisi
100% согласен с каждым из пунктов!!!
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