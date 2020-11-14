В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

Додано: Пон 16 лис, 2020 10:11

Лучше бы поставили камеры напротив полос для общественного транспорта от жлобов. Запретили бы фурам фигачить далее чем по второй полосе (а то асфальт убили во второй, теперь в третью прутся).

Ввели ограничение скорости 80, т.к. тошнить 50+10 по трассам в городе - это тупизм ради поборов денег в пустую казну.

Лучше бы построили отстойники и парковки на въезде в город, что бы пригород пересаживался на общественный транспорт (хотя это после пандемии будет актуально), что бы разгрузить город, снизить пробки. Строить парковки и возвращать деревья на улицы, а не пилить их и не закатывать город в бетон. Это к Кличка Мэру больше укор, чем к МВД, т.к. бизнес интересы не чистых на руку кланов преследуются до сих пор!

Из столицы сделали музей идиотизму.

Благодаря коррупции, лицемерию и жлобству.