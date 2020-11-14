Відповідне рішення було прийняте у середу, 11 листопада.
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні переписали Правила дорожнього руху: що потрібно знати.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:03
Ой, б***! Нарешті! А я завжди їзджу автобусною смугою на шосейнику. А де ж ще - по другій смузі? А з пішоходами вночі теж +++. У чорному як випреться на пішохідний перехід з нашим освітленням - тільки монтировкою по баняку бити! Хіба з дальнім світлом можна побачити.
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:50
Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
а детали?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 15 лис, 2020 22:59
ДБЛБЛТ!!! А что там с пунктом правил что недостаточная видимость это забота водмтеля ТС и дорожных служб? Теперь на это можно забить, а требования отменить? Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет. Зато водятлам фора на убийство - пешеход без жилетки это им козырь!
С таким же успехом можно принять закон, обязывающий не воровать и не брать взятки!
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:00
Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
Грибы несвежие или чего тебя так подорвало то что пешеходов обязали носить фликеры?
Так и раньше было что пешеход прущийся без оглядки через неосвященную дорогу - это вина пешехода.
Открою тебе секрет - такие законы существуют тыщу лет и в Украине конечно же есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:58
"вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения." - как выполнение этого требования будет контролироваться? Или как обычно, приняли вроде как правильный закон, но потом на него забили и все осталось по прежнему? А милиция как сидела в кустах, так и сидят.
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:06
Все для народа то скутеристов запустили на дороги водители жаловались на них то теперь велосипедистов незнающих правил уличного движения каждый раз когда какая-то кровосися приходит к власти и думает что оно самое умное
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:11
Лучше бы поставили камеры напротив полос для общественного транспорта от жлобов. Запретили бы фурам фигачить далее чем по второй полосе (а то асфальт убили во второй, теперь в третью прутся).
Ввели ограничение скорости 80, т.к. тошнить 50+10 по трассам в городе - это тупизм ради поборов денег в пустую казну.
Лучше бы построили отстойники и парковки на въезде в город, что бы пригород пересаживался на общественный транспорт (хотя это после пандемии будет актуально), что бы разгрузить город, снизить пробки. Строить парковки и возвращать деревья на улицы, а не пилить их и не закатывать город в бетон. Это к Кличка Мэру больше укор, чем к МВД, т.к. бизнес интересы не чистых на руку кланов преследуются до сих пор!
Из столицы сделали музей идиотизму.
Благодаря коррупции, лицемерию и жлобству.
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:39
sialeks
вообще-то есть такой закон, который обязывает не брать взятки и не воровать. называется криминальный кодекс))
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