В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Учим правила господа хитроумные товарищи.
- Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость ... -
Никому не нужно объяснять зачем нужно уменьшать скорость?
Надеюсь знак пешеходного перехода светоотражающий и его видят все любители скорости на пешеходных переходах.
Я бы фотовидеофиксацию на пешеходных нерегулируемых поставил. Там больше штрафов можно наклацать. ур** даже днем пешеходов не хотят замечать и пропускать.