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В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33
А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Учим правила господа хитроумные товарищи.
- Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость ... -
Никому не нужно объяснять зачем нужно уменьшать скорость?
Надеюсь знак пешеходного перехода светоотражающий и его видят все любители скорости на пешеходных переходах.
Я бы фотовидеофиксацию на пешеходных нерегулируемых поставил. Там больше штрафов можно наклацать. ур** даже днем пешеходов не хотят замечать и пропускать.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22
p_a_l написав:
А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Было б неплохо.
p_a_l написав:
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Прикинь, именно так.
Mind the gap.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:47
пишіть і приймайте, і ще краще - робіть як в інших країнах!
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:51
sialeks написав:
Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет.
Ехала машина. Пробила колесо. Где-то за городом. В сумерках. Как только водитель вышел из машины с целью поменять колесо - он становится пешеходом.
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Пон 16 лис, 2020 11:12
p_a_l
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