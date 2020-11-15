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В Україні переписали Правила
дорожнього руху: що...

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?

Учим правила господа хитроумные товарищи.
- Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость ... -
Никому не нужно объяснять зачем нужно уменьшать скорость?
Надеюсь знак пешеходного перехода светоотражающий и его видят все любители скорости на пешеходных переходах.
Я бы фотовидеофиксацию на пешеходных нерегулируемых поставил. Там больше штрафов можно наклацать. ур** даже днем пешеходов не хотят замечать и пропускать.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22

Re: В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...

  p_a_l написав:А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?

Было б неплохо.
  p_a_l написав:Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Прикинь, именно так.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:47

пишіть і приймайте, і ще краще - робіть як в інших країнах!
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:51

  sialeks написав:Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет.

Ехала машина. Пробила колесо. Где-то за городом. В сумерках. Как только водитель вышел из машины с целью поменять колесо - он становится пешеходом.
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