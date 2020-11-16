|
|
|
В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33
А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Учим правила господа хитроумные товарищи.
- Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость ... -
Никому не нужно объяснять зачем нужно уменьшать скорость?
Надеюсь знак пешеходного перехода светоотражающий и его видят все любители скорости на пешеходных переходах.
Я бы фотовидеофиксацию на пешеходных нерегулируемых поставил. Там больше штрафов можно наклацать. ур** даже днем пешеходов не хотят замечать и пропускать.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3220
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22
p_a_l написав:
А флагом светоотражающим вам на пешеходном не помахать?
Было б неплохо.
p_a_l написав:
Не видно откуда пешеходы на пешеходном берутся?
Прикинь, именно так.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2088
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:47
пишіть і приймайте, і ще краще - робіть як в інших країнах!
-
providnyk
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 30.03.12
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:51
sialeks написав:
Ясно же что никто никакие жилеты одевать не будет.
Ехала машина. Пробила колесо. Где-то за городом. В сумерках. Как только водитель вышел из машины с целью поменять колесо - он становится пешеходом.
-
Grover
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:13
Какие меры будут принимать к пьяным велосипедистам,что в сельской местности встречается довольно часто!!!!
-
nemnavladislav69
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:30
По словам правоохранителей, пунктом 6.1.5 Национального стандарта Украины "Колесные транспортные средства. Требования по безопасности технического состояния и методы контролирования" ДСТУ 3649:2010 предусмотрены требования к цвету указателей поворотов, а именно – и передние и задние указатели должны быть желтыми. В настоящее время полно амеровских авто с красными поворотниками. Их привозят, регистрирует продажные чиновники МВД.
-
fedorovf581
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 23:12
[quote="5099683:Krovosisi"]Лучше бы поставили камеры напротив полос для общественного транспорта от жлобов. Запретили бы фурам фигачить далее чем по второй полосе (а то асфальт убили во второй, теперь в третью прутся).
Ввели ограничение скорости 80, т.к. тошнить 50+10 по трассам в городе - это тупизм ради поборов денег в пустую казну.
Лучше бы построили отстойники и парковки на въезде в город, что бы пригород пересаживался на общественный транспорт (хотя это после пандемии будет актуально), что бы разгрузить город, снизить пробки. Строить парковки и возвращать деревья на улицы, а не пилить их и не закатывать город в бетон. Это к Кличка Мэру больше укор, чем к МВД, т.к. бизнес интересы не чистых на руку кланов преследуются до сих пор!
Из столицы сделали музей идиотизму.
Благодаря коррупции, лицемерию и жлобству.[/quote]
По дорогам от 3 полос и более- 80 км я бы разрешил. Но в принципе- это вообще не критично, ездить 50-60 по городу. Разницы между 60 и 80 в городе вообще нет, но при этом 60 безопаснее. Ну в чем выигрыш?! Берём калькулятор и условные 10 км дороги(пр. Победы, к примеру). Без светофоров и пробок с 60 км вы приезжаете это расстояние за 10 мин. При скорости 80- за 7.5 минут. 2.5 минуты разницы и это без пробок и светофоров на большом, как для города, расстоянии. На 20 км это будет аж 5 минут разницы. А светофоры/ пробки вообще всю разницу убирают. Вот и выходит разумнее в городе оставить 50 км/ час.
За полосу общественного- плюсую. Штрафы нужны конские для жлобья, которым больше других надо
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 4034
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1668 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|653
|
|
|1
|87
|
Пон 16 лис, 2020 11:12
p_a_l
|
|1
|88
|
|