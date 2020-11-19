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В Україні переписали Правила
дорожнього руху: що...

В Україні переписали Правила дорожнього руху: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:18

  SMOKE написав:Чушь полная. Полоса общественного должна быть везде, чтобы в любую пробку общественный транспорт, скорая , пожарная ходили четко и вовремя. А ур** ее, занимающих, нужно конским штрафом обкладывать. Велодорожки также должны быть везде, а не избирательно.

Вот из-за таких икспердов в КМДА и Укравтодоре в Киеве и наступает транспортный коллапс, понятия не имеют в дорожном движении, а лезут керувати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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