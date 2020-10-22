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Туристичні напрямки в світі
зможуть повернутися до рівня...

Туристичні напрямки в світі зможуть повернутися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 07:47

Туристичні напрямки в світі зможуть повернутися до рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Світова організація туризму провела глобальне опитування членів своєї Групи експертів по туризму про вплив COVID-19 і очікуваний час відновлення. Опитування проводилося протягом першої тижні жовтня 2020 року.

Дивися повний текст Туристичні напрямки в світі зможуть повернутися до рівня 2019 року тільки в 2023.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 07:47

Откуда столько оптимизма? Если взрослые дяди пишут 2029г. У нас будет потерянное десятилетие.
straponesa
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