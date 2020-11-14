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В Україні можуть змінитися цiни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.
Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин
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Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00
Очень пугает такая забота.... Видимо будет расти цена....
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