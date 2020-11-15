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В Україні можуть
змінитися цiни на бензин

В Україні можуть змінитися цiни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00

В Україні можуть змінитися цiни на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.

Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00

Очень пугает такая забота.... Видимо будет расти цена....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18

только умалчивается, что одновременно с этим предлагается повысить акцизы на газ, и он вместо 10 гривен будет стоить 15
fishman
 
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