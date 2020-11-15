Про це повідомив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.
Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00
В Україні можуть змінитися цiни на бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18
только умалчивается, что одновременно с этим предлагается повысить акцизы на газ, и он вместо 10 гривен будет стоить 15
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:56
Рада может рассмотреть закон. А может и не рассмотреть. И вообще, дапашливы!
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