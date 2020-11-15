Про це повідомив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.
Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00
В Україні можуть змінитися цiни на бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18
только умалчивается, что одновременно с этим предлагается повысить акцизы на газ, и он вместо 10 гривен будет стоить 15
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:56
Рада может рассмотреть закон. А может и не рассмотреть. И вообще, дапашливы!
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:27
Слишком топорно. Предлагаю другу схему: сначала дешевеет бензин, а газ дорожает (акциз уравнивают) - ура перемога, электорат на бензине ликует. Газ резко начинает дешеветь, обьёмы реализации падают, электорат на газе уже не матерится. Тут начинаем ныть, что маленький сбор акциза да и газ и бенз не может быть по одной цене, эксперимент не удался. Акциз на бенз снова подымаем, лекторат на газу не ликует, но злорадствует. Газ снова в фаворе, начинает подтягиваться до прежних цен + немного по инерции и из за увеличинного акциза добавляет сверху, электорат на бензине не ликует, но злорадствует. И Вуа-ля, бензин подорожал, газ подорожал - профит, электорат не понимает, где его поимели.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:57
Ну да - хорошая забота об экологии. Вместо относительно экологичного газа будут больше ездить на бензине...
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:24
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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