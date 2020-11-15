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В Україні можуть
змінитися цiни на бензин

В Україні можуть змінитися цiни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00

В Україні можуть змінитися цiни на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.

Дивися повний текст В Україні можуть змінитися цiни на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:00

Очень пугает такая забота.... Видимо будет расти цена....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:18

только умалчивается, что одновременно с этим предлагается повысить акцизы на газ, и он вместо 10 гривен будет стоить 15
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:38

Видимо бензин будет дорожать
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:56

Рада может рассмотреть закон. А может и не рассмотреть. И вообще, дапашливы!
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:31

Бариги
bodik05031983
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:27

  Амвросий написав:Видимо бензин будет дорожать

Слишком топорно. Предлагаю другу схему: сначала дешевеет бензин, а газ дорожает (акциз уравнивают) - ура перемога, электорат на бензине ликует. Газ резко начинает дешеветь, обьёмы реализации падают, электорат на газе уже не матерится. Тут начинаем ныть, что маленький сбор акциза да и газ и бенз не может быть по одной цене, эксперимент не удался. Акциз на бенз снова подымаем, лекторат на газу не ликует, но злорадствует. Газ снова в фаворе, начинает подтягиваться до прежних цен + немного по инерции и из за увеличинного акциза добавляет сверху, электорат на бензине не ликует, но злорадствует. И Вуа-ля, бензин подорожал, газ подорожал - профит, электорат не понимает, где его поимели.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:57

Ну да - хорошая забота об экологии. Вместо относительно экологичного газа будут больше ездить на бензине...
balta_laska
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:24

  svetoch-10 написав:Очень пугает такая забота.... Видимо будет расти цена....


На пропан-бутан да.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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