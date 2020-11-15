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В Україні можуть змінитися цiни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55
"Враховуючи програми лояльності у мережах АЗС, де додаткові знижки на паливо сягають до 4 гривень на літр, реальна вартість бензину може знизитись ще на 3-5 гривень, тобто майже на 25%." А ЩО, БЕНЗИН КОШТУЄ 12 - 15 ГРН ЗА ЛІТР? О МОЙ БОГ..
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:25
Ну вообще то смысл конечно есть и это давно пора сделать. Иначе получается мы кормим чужих производителей и чужой народ, но не себя. У нас есть несколько мощных НПЗ которые могут обеспечить большую часть бензина.
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