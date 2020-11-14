Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати Україні кредит у 200 млн євро для верифікації запасів родовищ корисних копалин.
Дивися повний текст ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:11
ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:12
А зачем Украине разрабатывать месторождения, если они не принадлежат народу?
Пусть тот кто высасывает недра и вкладывается в разработку.
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