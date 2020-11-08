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У Києві вирішили пустити з молотка "Будинок трестів" за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:45
Пропонуємо до обговорення:
На електронному майданчику "Prozorro.Продажі" зареєстрований лот від "Фонду комунального майна", комунального закладу Київської обласної ради - пам'ятник архітектури "Будинок Закса" ("Будинок трестів").
Дивися повний текст У Києві вирішили пустити з молотка \"Будинок трестів\" за 130 млн грн
.
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