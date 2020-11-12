Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Назвали умову закриття кордонів України.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:18
Назвали умову закриття кордонів України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали умову закриття кордонів України.
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:18
делают что угодно, лишь бы вопрос с забитыми наглухо маршрутками не решать. )
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