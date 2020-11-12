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Назвали умову закриття кордонів України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
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R2
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:18
делают что угодно, лишь бы вопрос с забитыми наглухо маршрутками не решать. )
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konstantin-s
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:25
когда массовый падеж скота пойдет, поздно закрывать будет
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censerus
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:34
censerus написав:
когда массовый падеж скота пойдет, поздно закрывать будет
а в чем смысл закрывать? Если бы инфекции в стране не было, тогда это было бы разумно и оправданна. Но она и так тут. Так что закрытие абсолютно ничем не поможет.
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Амвросий
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:53
"поки вдалось уникнути введення повного локдауну через карантин вихідного дня" - це як так швидко висновки уже?
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nazarbodnyk
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:25
Амвросий написав: censerus написав:
когда массовый падеж скота пойдет, поздно закрывать будет
а в чем смысл закрывать? Если бы инфекции в стране не было, тогда это было бы разумно и оправданна. Но она и так тут. Так что закрытие абсолютно ничем не поможет.
Может, это забота об остальных странах? Закрыть вирус внутри Украины чтобы дальше не расползался.
Да, совершенно бесполезная мера.
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Dear_Sir
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