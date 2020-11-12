Серед цікавих екземплярів можна виділити підроблений мотоцикл з коляскою типу МТ “Дніпро”.
Дивися повний текст Китай підробив відомий мотоцикл М-72 “Дніпро” (Фото).
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:31
Китай підробив відомий мотоцикл М-72 “Дніпро” (Фото)
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Дивися повний текст Китай підробив відомий мотоцикл М-72 “Дніпро” (Фото).
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:31
Не совсем понятен заголовок статьи: то, что Союз подделал BMW R71 (М-72) в свое время - это нормально, а то, что китайцы "переподделали" М-72 (BMW R71) сейчас (еще раз) - это ай-яй-яй? Я ничего не перепутал?
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