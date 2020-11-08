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Голова Укравтодору: за неякісну
дорогу підрядник може...

Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:57

Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що за неякісно зроблену дорогу підрядник може поплатитися майном.

Дивися повний текст Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:57

Что значит может?Вот эти половинчатые формулировки создают коррупционные лазейки.Может поплатиться,а может и нет.И так везде.
sena_2008atp
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