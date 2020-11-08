Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що за неякісно зроблену дорогу підрядник може поплатитися майном.
Дивися повний текст Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:57
Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може...
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Дивися повний текст Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном.
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:57
Что значит может?Вот эти половинчатые формулировки создают коррупционные лазейки.Может поплатиться,а может и нет.И так везде.
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:28
Например, Автомагистраль-Юг - один из лидеров по объмам контрактов с Автодором и участников дорожного картеля использует арендованную технику. Каким интересно имуществом эта компания будет отвечать?
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