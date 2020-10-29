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В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56
Пропонуємо до обговорення:
Член Ради НБУ Василь Горбаль прокоментував перемовини голови Національного банку Кирила Шевченка з МВФ у Вашингтоні.
Дивися повний текст В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності кредиту МВФ
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56
План Б - "Бежать!"
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