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В НБУ розповіли про план «Б»
на випадок відсутності...

В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56

В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності...

Пропонуємо до обговорення:
Член Ради НБУ Василь Горбаль прокоментував перемовини голови Національного банку Кирила Шевченка з МВФ у Вашингтоні.

Дивися повний текст В НБУ розповіли про план «Б» на випадок відсутності кредиту МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56

План Б - "Бежать!"
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