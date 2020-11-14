Розпочати підтримку за їх допомогою планується уже цього тижня.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:51
Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...
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Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
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