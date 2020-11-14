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Карантин вихідного дня:
Шмигаль анонсував сім...

Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:51

Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...

Пропонуємо до обговорення:
Розпочати підтримку за їх допомогою планується уже цього тижня.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
R2
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