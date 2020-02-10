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СБУ блокувала контрабанду
рідкісного виду бурштину в...

СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:55

СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України блокувала контрабанду 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю великих фракцій до однієї з арабських країн.

Дивися повний текст СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:55

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