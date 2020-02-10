Служба безпеки України блокувала контрабанду 5,4 кілограма унікального бурштину-сирцю великих фракцій до однієї з арабських країн.
Дивися повний текст СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну (фото).
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:55
СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в...
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Дивися повний текст СБУ блокувала контрабанду рідкісного виду бурштину в арабську країну (фото).
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