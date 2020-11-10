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Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 92-ге місце світовому рейтингу добробуту.

Дивися повний текст Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем добробуту.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21

Re: Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем

Конец эпохи бедности. Здравствую разруха.
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