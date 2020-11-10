Україна зайняла 92-ге місце світовому рейтингу добробуту.
Дивися повний текст Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем добробуту.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13
Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем добробуту.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21
Re: Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем
Конец эпохи бедности. Здравствуй разруха.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 лис, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 00:30
Re: Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:50
На самом деле,всё ещё хуже.Мы одна из самых бедных стран мира.Конечно,если брать статистику Госстата,всё не так плохо,но на то он и Госстат.
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