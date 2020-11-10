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Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 92-ге місце світовому рейтингу добробуту.

Дивися повний текст Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем добробуту.
R2
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Дорехформировались.....
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:21

Re: Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем

Конец эпохи бедности. Здравствуй разруха.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 лис, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:11

Где соседи Украины?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:26

Пробили дно..... и начали черпать ил....
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:30

Re: Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем

  ruvex написав:Конец эпохи бедности

Не обманули.. не все из правильно поняли правда.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:50

На самом деле,всё ещё хуже.Мы одна из самых бедных стран мира.Конечно,если брать статистику Госстата,всё не так плохо,но на то он и Госстат.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:51

Не жили богато и не надо начинать. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 04:53

-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 08:35

  di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?


Если говорить прямо, то за последние 30 лет относительно "верным" путем можно назвать разве что небольшой отрезок где-то с 2001-2002 по 2005-2006 годы, когда проблем тоже хватало, но экономика росла, ее пытались реформировать, ввели малое предпринимательство и снизили ставку подоходного налога, попытались немного ограничить коррупцию - ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
PasserBy
 
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