RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:10

  di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?

После Майдана страна развивалась лет 5 до Зеленского президента. А при Яныке были в очень большой заднице.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 19.09.10
Подякував: 672 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46

  di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?

Зато есть в этой стране анклав, который пошел верным путем и ждет ватных соотечественников, чтобы у них тоже был верный путь.
mvi
 
Повідомлень: 180
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 10:02
2 175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 11:32
ALexxxS
"Зробили подарунок Європі": Україна може зажадати... 1, 2, 3
R2 » Сер 11 лис, 2020 07:20
21 1523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 10:45
vitaliy_berdinskikh
Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу
R2 » Вів 10 лис, 2020 09:08
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 09:09
igor_poltava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17573)
17.11.2020 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.