|
|
|
Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:10
di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
После Майдана страна развивалась лет 5 до Зеленского президента. А при Яныке были в очень большой заднице.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46
di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
Зато есть в этой стране анклав, который пошел верным путем и ждет ватных соотечественников, чтобы у них тоже был верный путь.
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|