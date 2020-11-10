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Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:10
di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
После Майдана страна развивалась лет 5 до Зеленского президента. А при Яныке были в очень большой заднице.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46
di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
Зато есть в этой стране анклав, который пошел верным путем и ждет ватных соотечественников, чтобы у них тоже был верный путь.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:04
PasserBy написав: di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?
Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?
Что больнее, в лоб или полбу?
Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08
BIGor написав: di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
После Майдана страна развивалась лет 5 до Зеленского президента. А при Яныке были в очень большой заднице.
В разграблении страны, страна развилась за 5 лет то что надо. Высосали почти все.
Янукович сидит и думает - А что, так можно было? -
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32
p_a_l написав: PasserBy написав: di2gard написав:
-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?
Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?
Что больнее, в лоб или полбу?
Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование
Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили
За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили"
И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
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ssnet
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:06
ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
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