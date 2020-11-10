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Україна стала найгіршою країною
Східної Європи за рівнем...

Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:32

  p_a_l написав:
  PasserBy написав:
  di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?


ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.

Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?
Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?
Что больнее, в лоб или полбу?
Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.

Да-да, супер совковое образование :mrgreen: Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили :mrgreen: За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" :mrgreen: И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:06

ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:31

  ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?
Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?
Что больнее, в лоб или полбу?
Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.

Да-да, супер совковое образование :mrgreen: Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили :mrgreen: За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" :mrgreen: И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака :mrgreen:

А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:00

  RomanTik написав:ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.

Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:03

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?
Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?
Что больнее, в лоб или полбу?
Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.

Да-да, супер совковое образование :mrgreen: Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака :mrgreen:

А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем" :)

Как же цивилизованным мир живет без всего этого :mrgreen: Иногда у кого-то чего-то нет не потому что не может позволить, а потому что нафиг не надо.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:51

У почитателей ссср очень короткая память))

  RomanTik написав:ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений?
Не только отсталым совковым но и американским. + людей никто не считал.
  RomanTik написав: и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США.
А на ссср плененные немцы и вывезенные заводы не работали?
Может вы еще сказку расскажете что юноша Калашников сам что-то изобрел? :roll:
Подолянин
 
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