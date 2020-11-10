Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
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ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем"
RomanTik написав:ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги
ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем"
Как же цивилизованным мир живет без всего этого Иногда у кого-то чего-то нет не потому что не может позволить, а потому что нафиг не надо.