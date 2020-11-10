Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
di2gard написав:-Может до украинцев наконец начнет доходить простая истина о том, что последние шесть лет страна на неверном пути развития? Или нужно 70 лет пути?
ввели ЗНО в школах и попытались внедрить контроль госзакупок и так далее.
Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем"
RomanTik написав:ssnet и как же смогли победить отсталым совковым оружием сумрачный немецкий гений? и в космос человека первыми запустили несмотря на то что немецкий гений ракетостроитель работал на США. загадка. а воду заряжали потому что были излишне доверчивы СМИ - раз по телевизору показывают, значит правда.
Ага, запустили почти за 10 лет до появления туалетной бумаги
ssnet написав:Вы считаете что ЗНО это очень хорошо? Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа? Что больнее, в лоб или полбу? Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.
Да-да, супер совковое образование Только благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от рака
А как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем"
Как же цивилизованным мир живет без всего этого Иногда у кого-то чего-то нет не потому что не может позволить, а потому что нафиг не надо.
Да, я считаю, что ЗНО - это хорошо. Если человек не хочет учиться, тотри ЗНО ни те экзамены, которые сдавали раньше, его учиться не заставят. Но ЗНО снизило коррупционную составляющую на вступительных экзаменах. А в институте студент все равно получает большой объем знаний. Но уровень институтской подготовки - это отдельная грустная тема.
За який "добробут" має йти мова? Україна скотилася до рівня неофєодалізму.
Це коли гроші, та роботу беруть, а годувати забувають. Тому найкращій варіант https://lifedon.com.ua/society/society_ ... hodit.html Поки "весільні генерали" облизують чужі тарілки, та крадуть, що ще не вкрадено Україну, та українців чекає тільки погіршення. До стану озброєнного захисту своєї землі та хазяйства від голодних пакрущавачів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Как бы последней в Европе не так уж и плохо да? Украина одна из самых худших стран всего МИРА и занимает почетное место между ДНР Конго и Зимбабве. Габон и Гондурас, воспетые в шутках 95 квартала уже на порядок выше и лучше. И да, там не нужно платить за отопление.