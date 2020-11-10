Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...

antikkristall написав:

ssnet написав: Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?

Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?

Что больнее, в лоб или полбу?

Лучше совкового образования на этой планете ничего не было. Вы считаете что ЗНО это очень хорошо?Вы хоть раз пробовали прочитать эти тупые вопросы на которые можно найти по 2 ответа?Что больнее, в лоб или полбу?Лучше совкового образования на этой планете ничего не было.

Да-да, супер совковое образованиеТолько благодаря этому супер образованию наши инженеры не моги сделать ничего годного для людей: ни посудомойки, ни нормальной стиральной машины, ни автомобиля ... Уже не говоря о чем-то технологичном типа процессоров, которые тырили За космическую программу и оружие спасибо пленным немецким ученым и колоссальным суммам. И самое прекрасное "забудьте все чему вас до этого учили" И да, лучше всякого ЗНО показывает уровень образования массовый зараяд воды с экранов и пирамидки от ракаА как же самый большой в мире "украинский" самолет АН-224, Турбоатом, Южмаш и т.д. или как обычно - "тут читаем, тут рыбу заворачиваем"