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Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:45
Scotch написав:
Мы действительно одна из самых бедных стран мира,при чём здесь Европа,нас обошёл даже Вьетнам.
вот-вот ... выражение "Не ту страну назвали Гондурасом" уже звучит не актуально.
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